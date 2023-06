Stadio provvisorio: ecco dove saranno curve e tribune. Ed il Viola Park…

Su La Repubblica di oggi, un approfondimento sul tema stadio e Viola Park. Secondo il quotidiano, ad oggi l'impianto Padovani, con i suoi sedicimila posti, sarebbe quello più papabile per uno stadio provvisorio da utilizzare durante i lavori del Franchi: la nuova curva Fiesole bipiano potrebbe essere montata nell’attuale campo sussidiario del rugby, mentre in corrispondenza di Viale Paoli si potrebbe ricavare una capiente tribuna. La vicinanza con lo stadio attuale manterrebbe poi vive anche tutte le arterie di accesso, compreso il cavalcavia della stazione. Ma tutto verrà approfondito a breve. Dal Firenze Rugby poi è stata apprezzata la controproposta del Comune, quella di utilizzare come sede di allenamento e partite il Centro Sportivo Davide Astori: i campini saranno infatti riconsegnati dalla Fiorentina in questi giorni e torneranno a disposizione del Comune. Lo spostamento del rugby potrebbe avvenire lì con grandi vantaggi per tutti. Quanto al Viola Park la prima squadra si allenerà a Bagno a Ripoli dai primi di luglio, anche se l’inaugurazione ufficiale sarà a fine agosto quando tornerà Commisso dall’America. I campi dove si giocheranno le partite saranno intitolati uno a Davide Astori e l’altro alla Curva Fiesole.