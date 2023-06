Stadio Franchi, il nuovo cronoprogramma: scadenze cruciali a luglio e dicembre

Nuovo cronoprogramma

L’obiettivo è di completare l’opera per lotti successivi senza mai interrompere i lavori. Con la ragionevole certezza che i 55 milioni saranno finanziati, se non subito, in una fase successiva. L’amministrazione comunale ha definito il 15 aprile i soggetti da invitare alla gara ristretta. Il 28 aprile scorso ai partecipanti sono state inviate le lettere di invito con i criteri di aggiudicazione, nonché le modalità per accedere alla visione del progetto definitivo. I soggetti partecipanti hanno avuto possibilità di porre domande (entro il 31 maggio) all’amministrazione che ha già risposto nei tempi previsti. Entro martedì i partecipanti potranno presentare le offerte tecniche ed economiche. Poi il Comune, entro i primi di luglio, effettuerà le verifiche amministrative sulla documentazione consegnata. E nominerà, quindi, la commissione giudicatrice che dovrà verificare le offerte e assegnare i punteggi. Solo dopo avere assegnato i punteggi all’offerta tecnica potranno essere aperte le offerte economiche. Sulla base dei punteggi delle offerte tecniche e dell’offerta economica sarà individuata la proposta migliore e l’amministrazione effettuerà l’aggiudicazione provvisoria (come previsto dal codice degli appalti). L’obiettivo è completare tutte queste attività entro il 31 luglio. Per far partire i cantieri entro dicembre.