Spirito battagliero, come Stankovic: il Ferencvaros avversario ostico

La Fiorentina affronterà il Ferencvaros, squadra ostica sotto ogni punto di vista. Un atteggiamento battagliero che si riflette nell’allenatore, l’ex centrocampista dell’Inter Dejan Stankovic. Un «drago» in campo e in panchina, anche se a niente è servito il suo spirito di combattente per salvare la Sampdoria dalla retrocessione in serie B. E proprio al Franchi ad aprile ha perso 5-0. Ora a Budapest, invece, è tutto diverso perché guida la squadra più titolata del Paese, che ha vinto 34 campionati, 24 coppe nazionali e gli ultimi 5 scudetti. È una squadra abituata a dominare il gioco, ma contro la Fiorentina è probabile che il piano partita sia ben diverso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.