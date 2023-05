Spinta di 30.000 al Franchi: aperta anche la Ferrovia

In città sta salendo la febbre da Conference League , che sta trascinando i tifosi viola ad acquistare i tagliandi per assistere alla partita di domani sera allo stadio Artemio Franchi contro il Basilea e sta facendo impennare l’attesa per una finale internazionale che andrebbe ad aggiungersi a quella di Coppa Italia, già conquistata.

Prosegue così spedita la vendita per aggiudicarsi un posto sugli spalti per assistere alla semifinale d'andata e attualmente contro il Basilea sono attesi circa 30mila spettatori, pronti a trascinare nuovamente la formazione di Vincenzo Italiano per il rush finale. Gli ultimi settori disponibili rimangono quelli di tribuna esterna A, tribuna esterna B, tribuna laterale B e di Curva Ferrovia, che sarà aperta per la prima volta nella competizione. Come ricorda il Corriere dello Sport, la Curva Fiesole domani sera venderà anche migliaia di bandierine, il cui ricavato servirà per autofinanziare la coreografia che è stata programmata per la finale di Coppa Italia contro l’Inter all’Olimpico di Roma mercoledì 24 maggio. E anche in questo caso la caccia al biglietto è già iniziata da giorni per essere presenti all’appuntamento con la storia.