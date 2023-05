Fiorentina-Basilea, due stagioni simili. Ma l’apparenza inganna, vero Nizza?

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul Basilea, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. Gli svizzeri sono un avversario ostico, ma nettamente più deboli della squadra di Italiano. Bene in Europa, male in campionato. La loro stagione è paragonabile a quella della Fiorentina, ma i loro obiettivi a inizio anno erano davvero diversi rispetto a quelli dei Viola. Quella in corso insomma, è la peggiore stagione da diverso tempo a questa parte ma ciò non significa che per la Fiorentina sarà una passeggiata. Anzi. Basta chiedere al Nizza, tanto per non andare troppo indietro, per avere conferma. I francesi si presentavano da favoriti al doppio confronto col Basilea eppure, alla fine, ci hanno lasciato le penne.