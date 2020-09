Spinazzola difficile, tre alternative percorribili. La Fiorentina cerca il prestito

Detto delle possibili uscite (LEGGI), La Nazione passa alle trattative in entrata. La grandissima prestazione di Spinazzola in Verona-Roma rende ancora più difficile arrivare all’esterno giallorosso, mentre Fazio può essere chiuso in un battibaleno con un prestito. Anche se c’è chi ci dice che i tempi d’oro sono andati…

Niente prestito, invece, per Kevin Bonifazi della Spal, che richiede un riscatto obbligatorio per lasciar partire il proprio difensore. Valutazione di 12 milioni abbassabile a 9/10, una base contemplabile. E poi c’è Sema. Il laterale che l’anno scorso ha fatto bene a Udine potrebbe accasarsi alla Fiorentina senza costringerla a grossi investimenti futuri, quindi rimane un’opzione importante.

LE SCHEDE DEGLI OBIETTIVI VIOLA SONO SU TUTTITALENTI