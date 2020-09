Cecchini (GdS) a VN: “Fazio? Gli anni migliori sono passati. La Fiorentina c’è, ma l’ingaggio pesa”

La voce su Federico Fazio alla Fiorentina è legata all’eventuale sbarco di Milenkovic al Milan (LEGGI). Lo ha scritto stamattina la Gazzetta dello Sport, e noi, di conseguenza, abbiamo contattato in esclusiva la penna che segue da vicino i giallorossi per la Rosea, ovvero il collega Massimo Cecchini. Ecco le sue considerazioni ai nostri microfoni:

Partiamo con una richiesta di conferma: la trattativa tra Fiorentina e Roma, se c’è, in che stadio si trova?

La trattativa mi risulta ancora in forma embrionale, perché il giocatore guadagna molto e non mi sembra intenzionato a rinunciare a parte del suo contratto.

Anche perché i viola devono prima pensare a cercare di trattenere Milenkovic; ma che giocatore è Fazio? Ce lo ricordiamo al Tottenham, poi qualche alto e basso nella Capitale.

Nel Tottenham non è stato più che un comprimario, io credo che il cuore della sua carriera sia stato in Spagna, al Siviglia, dove ha vinto due Europa League. E’ un giocatore di buon piede, con un passato anche da centrocampista, molto forte di testa. Un leader della difesa, anche grazie alla sua struttura fisica, seppure proprio essa lo renda lento.

Come mai a Roma è scivolato in basso nelle gerarchie? Questioni tecnico-tattiche o semplicemente il nuovo che avanza?

Il calo è dovuto all’anagrafe: il giocatore ha abbondantemente superato i trent’anni, e il fiore della sua carriera è appassito. Poi sono arrivati giocatori più rapidi, che consentono all’allenatore di ingaggiare uno contro uno difensivi e fare più densità a centrocampo. Se poi una squadra è a trazione anteriore come la Roma, allora è logico che i difensori devono soffrire di più, e quindi un difensore non molto veloce come Fazio è esposto a rischi.

Rischi che però corrono anche le avversarie quando una torre del genere si sposta nell’area nemica. L’impressione è che Fazio sia abbastanza avvezzo al gol, cosa ne dice?

E’ vero, in carriera ne ha fatti diversi. A Roma invece ha segnato con il contagocce: credo che il fatto che sia forte di testa credo sia da scindere dalla nomea di difensore-goleador. In passato lo era, ma questa vena si è un po’ affievolita.

Chiudo chiedendole se lo vedrebbe bene a Firenze, soprattutto nel ruolo di Milenkovic, che verrebbe, nel caso, a sostituire. Accanto a sé, Fazio avrebbe Pezzella e Caceres, altri due giocatori non più giovanissimi.

Se giocassero a tre, penso possa comunque disimpegnarsi bene. In caso di difesa a quattro non so quanto sia saggio far spingere i terzini, scoprendo i fianchi. Certo, se penso ad una linea difensiva Fazio-Pezzella-Caceres mi sembra un reparto assolutamente non di prospettiva…