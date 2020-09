Milenkovic-Milan: ecco a quale cifra la trattativa potrebbe sbloccarsi. E la Fiorentina blocca Fazio

Ormai non è più una novità: Stefano Pioli vuole Nikola Milenkovic al Milan. Il serbo, con contratto in scadenza nel 2022, apprezza la possibile destinazione rossonera: per questo le parti provano a dialogare. Oggi manca una base su cui tentare di costruire l’affare: il Milan – scrive La Gazzetta dello Sport – ha proposto 20 milioni, la richiesta viola è esattamente il doppio. I contatti proseguiranno, anche con il sostegno dell’agente del giocatore (Ramadani, ndr), già al lavoro per riuscire a trovare una quadra: a 30-32 milioni con bonus la trattativa può sbloccarsi. E’ una ipotesi verosimile: non a caso il d.s. viola Pradé ha già bloccato il romanista Federico Fazio, 33 anni.

Anche La Nazione scrive di Fazio che potrebbe arrivare a Firenze in prestito con diritto di riscatto.

