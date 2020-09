Difesa, sono in tre a poter uscire (senza contare Milenkovic). Arriva Izzo?

La Nazione, prima di approfondire le tematiche di mercato, ribadisce la linea della Fiorentina: nessuno partirà, salvo occasionissime, e nessuno arriverà. Ma in difesa, a parte Milenkovic la cui situazione è arcinota, ci sono altri tre profili da tenere d’occhio. Ceccherini è finito nel mirino del Verona, ma nelle ultime ore si sono fatte avanti anche Brescia e Bologna: una cessione non a titolo temporaneo darebbe una mano al bilancio. Per Igor c’è il Torino, e il brasiliano può essere una pedina di scambio per arrivare ad un vero e proprio pallino di Iachini, ossia Armando Izzo (SCHEDA). Infine, Pezzella, la cui esclusione col Toro per problemi fisici apre qualche spiraglio. Valencia, Napoli, Roma saranno pronte forse a sferrare l’assalto decisivo? Con meno di 20 milioni non se ne fa nulla…

