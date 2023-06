Spezia, gli ex polacchi viola già ai saluti? La situazione

Lo Spezia è già pronto a salutare i due ex viola Dragowski e Zurkowski dopo la retrocessione in Serie B: la situazione

Con la retrocessione in Serie B lo Spezia vedrà salutare tanti giocatori, tra cui i due polacchi ex viola, passati a vestire la maglia bianca in questa stagione. Infatti, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, sia Dragowski che Zurkowski sono pronti a dire addio. Il portiere era passato alle Aquile durante il mercato estivo a titolo definitivo, mentre il centrocampista, arrivato a gennaio dalla Fiorentina, era stato acquistato con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che ai viola porterà nelle casse circa 2,2 milioni di euro. La mezz'ala poi verrà messa sul mercato, visto che il suo stipendio è molto alto e non potrebbe essere sostenuto dallo Spezia in B.