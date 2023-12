Spazio al centrocampo a due? Barak insidia il desaparecido Infantino

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle scelte in vista del Parma. In difesa per esempio Mina già domani potrebbe ritrovare spazio, mentre in mezzo al campo Maxime Lopez è chiamato a confermare i (timidi) segnali di crescita delle ultime gare, soprattutto in coppia con Arthur, in centrocampo di qualità che sta diventando sempre di più una soluzione ulteriore per l’allenatore. E poi ancora Barak, alle prese con la difficile ricerca della condizione dopo aver saltato tutta la preparazione, Infantino (uscito dalle rotazioni dopo le apparizioni di inizio stagione) e, soprattutto, Nzola.