Sovraffollamento trequarti: alcuni saranno obbligati a un riadattamento

Da Barak a Beltran: il ruolo del trequartista, sperimentato veramente per la prima volta nella scorsa stagione, trova in questa prima annata dell'era Palladino più valore che mai. Il modulo di riferimento è il 3-4-2-1, con i 2 sotto-punta che in campo ricoprono un ruolo fondamentale. Creatività, imprevedibilità, capacità di rifinire, saltare l'uomo e calciare; queste sono le caratteristiche ideali che il ruolo richiede.

I nomi in ballo

Negli ultimi giorni, si è fatta più viva che mai l'ipotesi di una trequarti con Gudmundsson e Colpani, veloci, tecnici, complementari e di strappo. Da monitorare è ancora la situazione Nico (QUI I POSSIBILI SVILUPPI), ma, ad oggi, essendo a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina, va conteggiato come tale. Nico, Colpani, Ikoné, in grande spolvero in queste ultime uscite, Barak, di rientro. da un buon Europeo con la sua Repubblica Ceca, fino a Beltran, che si deve rifare dopo l'avventura deludente alle Olimpiadi. 6, i giocatori sulla trequarti conteggiati in questo momento. Occhio all'insidia Kouamè. Dopo le ultime uscite (vedi la tripletta al Grosseto) può veramente essere valutato come opzione dietro Kean, o a addirittura in alternativa all'attaccante italiano.