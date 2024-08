VN – Domani summit Fiorentina-Nico: per la Juve non è la prima scelta

Sarà domani pomeriggio l'incontro tra Nico Gonzalez e la società gigliata per discutere il futuro. Sul calciatore argentino è ormai noto l'interesse della Juventus, anche se per i bianconeri non è la prima scelta. Oggi Adeyemi si è confermato al Borussia Dortmund, quindi l'interesse della Juventus in questo momento è su Galeno del Porto. La Fiorentina per liberare il suo numero dieci chiede 30 milioni di euro. Attenzione anche all'estero...