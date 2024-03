Sottil e la Nazionale: quella volta che l’esterno viola sfiorò la convocazione

Adesso rimangono pochi mesi per dimostrare che quel talento inespresso, visto anche da Mancini, non sia stata solo una illusione

Gli anni di Riccardo Sottil alla Fiorentina sono stati condizionati da molti alti e bassi. La Nazione, ripercorrendo gli anni dell'esterno viola a Firenze, ha ricordato anche di quando Roberto Mancini si accorse di lui. Era l'anno scorso, inizio della nuova stagione. Italiano punta forte su Sottil che parte molto bene. Allora Roberto Mancini, all'ora ct italiano, se ne accorge e lo chiama per uno stage a Coverciano. Tutto va alla grande, Sottil continua a stupire. La convocazione alla Nations League sembra scontata, ma l'infortunio alla schiena distrugge tutti i suoi sogni. Adesso rimangono pochi mesi per dimostrare che quel talento inespresso, visto anche da Mancini, non sia stata solo una illusione.