Sostegno e ringraziamento alla squadra, poi Praga. In poche ore è già sold-out

In un pomeriggio che conta pochissimo per la classifica, Firenze tornerà a ribadire ancora il suo messaggio di totale appoggio alla squadra che, smaltita la grande delusione per la finale di Coppa Italia, ha ancora fame di vittorie. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, oggi dal Franchi partirà la marcia di avvicinamento a Praga e sugli spalti ci saranno 30.000 persone a tributare l'ennesimo sentito ringraziamento ai ragazzi di Italiano nonostante la sconfitta con l'Inter.