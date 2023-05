Fiorentina-Roma, la partita che nessuno vorrebbe giocare

Problemi di turnover per entrambi gli allenatori, che devono gestire le proprie rose per arrivare al meglio alle finali europee del 31 maggio per i giallorossi e del 7 giugno per i viola

Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, Fiorentina e Roma avrebbero fatto volentieri “passo” per questa sfida perché per entrambe è già scattata l’operazione Coppe. Campionato più o meno deciso per entrambe, anche se la Fiorentina ha ancora una speranza per l’ottavo posto che darebbe l’Europa se mettono fuori al Juve, Ma tant’è. Turn over massiccio per tutti. Italiano farà giocare 3-4 titolari al massimo, ma la sua squadra, tranne un paio di pedine, è più in forma della Roma e lo testimonia la buona finale disputata con l'Inter in Coppa Italia. Niente uomini chiave, Gonzalez e Pellegrini verranno risparmiati parzialmente o totalmente (assente il capitano giallorosso, convocato l'argentino), qualche minuto al massimo anche per Amrabat che alla Fiorentina serve al top per Praga.