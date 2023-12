Viola Park, tra indesiderati e liste nere. Tre cartellini rossi, uno sfiorato

Il Viola Park non è per tutti, come annunciato a suo tempo dalla dirigenza viola. Ecco tutte le esclusioni dal nuovo centro sportivo della Fiorentina

Il quotidiano Repubblica analizza tutti i casi di esclusione dal nuovo centro sportivo fiorentino. Il Viola Park da una parte raccoglie pareri unanimi sulla sua bellezza e modernità, ma dall'altra i suoi cartellini rossi dividono l'opinione pubblica. Il primo caso era stato quello del giornalista di QuiAntella Francesco Matteini, poi era toccato a Sandro Mencucci, ex dirigente della proprietà Della Valle, e infine a Maurizio Mancianti, della compagnia dei Babbo Natale. Come raccontato dal Corriere Fiorentino ieri. Il tutto per le dichiarazioni ambientaliste della moglie all'inizio del progetto Viola Park. Mencucci paga invece, oltre al legame con la vecchia proprietà una presunta vicinanza a Italia Viva. Anche al governatore della regione Eugenio Giani non era andata bene. Non era stato invitato all'inaugurazione, il suo ingresso è stato possibile solo grazie al lavoro della diplomazia.