Sofferenza e sprint nel finale: i viola danno il meglio negli ultimi 30 minuti

Il Corriere dello Sport scrive oggi della Fiorentina di Vincenzo Italiano, evidenziandone una caratteristica. Come scrive il quotidiano, infatti, la Fiorentina sembra avere la propensione a tirare fuori il meglio di sé (non sempre ma spesso) nell’ultima parte della gara, dal 60' in poi (STATISTICA GIA' AMPIAMENTE EVIDENZIATA DA VIOLANEWS NEGLI ULTIMI DUE MESI, LEGGI TUTTI I NUMERI). Per due terzi in campo c’è una squadra che non incide, per il restante tempo se ne vede un’altra, magari con degli errori ma comunque con più forza, più carattere, più qualità. Finora i viola hanno giocato 39 partite fra campionato, Conference League, Coppa Italia e Supercoppa: in 13 occasioni sono andati a punti sistemando la gara negli ultimi 30 minuti più recupero. E’ un dato che si può leggere in due modi. Da una parte non può lasciare sereni, la Fiorentina attuale non è una squadra che comanda la partita e la tiene in pugno. Non ha la qualità necessaria per riuscirci e in più ha una fase difensiva diventata imprecisa: sono già 45 le reti subite dai viola sommando tutte le competizioni. La vittoria con la Lazio in casa è un evento raro: i gol decisivi sono arrivati nell’ultima mezzora, ma è stata la miglior prestazione stagionale, dall’inizio alla fine.