Dopo il celebre “quarto d’ora granata” ecco la “mezz’ora viola”

Nel primo dopoguerra divenne celebre il “quarto d’ora granata”, ossia quel preciso momento in cui, al “Filadelfia”, il suono della tromba del tifoso ferroviere Oreste Bolmida serviva per dare la carica alla squadra del Grande Torino in un momento di momentanea opacità nel corso di una gara. A quel segnale capitan Mazzola si rimboccava le maniche e tutta la squadra granata alzava esponenzialmente i ritmi del gioco al punto che per gli avversari era praticamente impossibile evitare i gol a ripetizione che la squadra di Erbstein metteva a segno in quella quindicina di minuti. A distanza di 70 anni possiamo evidenziare un dato che, per certi versi, assomiglia abbastanza a quel “quarto d’ora”, anche se, in questo caso, si tratta di una mezz’ora e ben collocata all’interno dei 90 minuti di gioco. La mezz’ora in questione è quella che potremmo definire la “mezz’ora viola” e riguarda i 30 minuti che vanno dal 50° all’80° giro di lancette. Lo spunto deriva dal fatto che, nelle ultime 20 gare ufficiali disputate dalla Fiorentina (che coincidono con gli ultimi tre mesi e mezzo), la squadra di Italiano non abbia mai subito gol in questo lasso di tempo dove, invece, nel corso di questa stagione, ha costruito anche alcune vittorie (contro Atalanta, Napoli, Verona e Rapid) e raggiunto importanti pareggi, come quello dell’Olimpico contro la Roma e nei due confronti con il Ferencvaros. Va ulteriormente sottolineato come la squadra gigliata non abbia mai subito alcun gol in questa mezz’ora presa in esame in nessuna delle 10 gare stagionali disputate per le due coppe in cui la Fiorentina è attualmente in corsa. Il bilancio generale dei gol fatti e subiti in questi 30 minuti presi in considerazione attualmente è il seguente: 11 reti segnate (di cui 6 fondamentali ai fini del risultato finale) e 7 reti subite (di cui solo 2 “essenziali”). L’ultimo gol subito dai viola in questa mezz’ora risale al 28 settembre scorso quando Soulè realizzò al 70° minuto di gioco di Frosinone-Fiorentina il gol del definitivo pareggio. Da evidenziare, infine, come i minuti di gioco del rigore sbagliato da Bonaventura e del gol di Quarta annullato dal VAR nel corso di Sassuolo-Fiorentina, ossia il 64° e il 67°, fossero nel bel mezzo della “mezz’ora viola”.