Società concentrata sullo stadio, ma a Sassuolo è arrivato un messaggio

Servono rinforzi. Questo ha detto, la sconfitta di ieri. Tocca alla società, molto concentrata sulla vicenda stadio, recepire il messaggio. A proposito. «Noi vogliamo giocare al Franchi — ha detto Barone prima del match — ma trasferirsi sta diventando una possibilità reale e sarebbe un danno enorme. Modena? Abbiamo parlato con la società e oggi (ieri ndr ) sono stato a vedere l’impianto». Si vedrà. Ieri però contava il campo e stavolta, complici assenze e necessità di buttare un occhio anche al quarto di finale di Coppa Italia col Bologna (martedì sera) Italiano qualcosa ha cambiato. In difesa per esempio Ranieri ha lasciato il posto a Quarta mentre a centrocampo è rimasto a riposo Duncan. E poi l’attacco, con Nzola di nuovo in campo dall’inizio dopo tre panchine e Ikonè e Brekalo, ultimi esterni rimasti, ai suoi lati. Lo riporta il Corriere Fiorentino.