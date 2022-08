Siviglia dolce amara, ma Italiano sorride: c’è il ritorno di fiamma per Lo Celso

E' una Siviglia dolce amara per la Fiorentina, che perde 3-1 col Betis ma comincia ad apprezzare Jovic. Il risultato è un po' pesante per quello che si è visto ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, è arrivato il primo gol pesante del serbo e Italiano può godersi il ritrovato Milenkovic. Nel primo tempo però i viola hanno sofferto dietro e sono stati poco pericolosi davanti, così all'intervallo il 2-0 è sembrato giusto. Nella ripresa poi sono state create tante occasioni da gol: Jovic ha insaccato di testa su cross di Biraghi dopo esser andato già vicino alla rete poco prima, e nel momento migliore con Ikoné scatenato è arrivato il 3-1 definitivo.