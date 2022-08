Buone notizie per Nico: botta all’anca, dolore momentaneo. Con la Cremo…

Arrivano rassicurazioni sulle condizioni di Nico Gonzalez dopo la partita contro il Betis da Radio Bruno: l'argentino, uscito nel primo tempo per infortunio, ha sofferto il riacutizzarsi di un dolore all'anca in seguito ad una botta. Nessun infortunio muscolare quindi, e probabilità di vederlo in campo con la Cremonese alte.