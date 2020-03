Sirene anche dall’estero per i due serbi viola, ma Commisso non vende proprio nessuno

Non solo i tentativi delle big italiane per Chiesa (LEGGI) e Castrovilli (LEGGI), ma anche quelli di alcuni club esteri per Milenkovic e Vlahovic. Il Corriere dello Sport-Stadio mette in guardia sulle offensive lanciate dall’Inghilterra per il difensore, che ad oggi vale non meno di 30 milioni ma il cui prezzo alla lunga potrebbe calare, e dalla Germania per l’attaccante, che piace per il suo dinamismo. Eppure Commisso non sembra voler cedere di un centimetro, tenendo proprio tutti.