L’edizione odierna di Tuttosport accenna, in un articolo dedicato alla ricerca dell’italianità nel nuovo mercato della Juve, all’interesse per Gaetano Castrovilli oltre a quello per Federico Chiesa. Il centrocampista di Minervino Murge, 23 anni, si è messo in mostra, tra l’altro, nella sfida di andata giocata a metà settembre. Il primo obiettivo? Tonali del Brescia, che è stato anche nel mirino viola in estate.