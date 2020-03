La Juve che verrà, c’è anche Chiesa nella ristretta lista di Paratici

Su La Gazzetta dello Sport si torna a parlare di Federico Chiesa per il mercato estivo della Juventus. Il n° 25 viola è nella ristretta cerchia di campioni che i bianconeri vorrebbero portare a Torino la prossima estate: Gabriel Jesus del Manchester City, Tonali del Brescia, Icardi a metà tra Psg e Inter, il ritorno di Pogba dal Manchester United e il rinnovato interesse per l’esterno della Fiorentina. Visto il futuro incerto per Douglas Costa e Bernardeschi, Paratici tornerebbe alla carica per Chiesa, il cui cartellino non costa meno di 50-60 milioni.