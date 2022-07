Sindaco Empoli frena: “Fiorentina al Castellani? Gestire 2 squadre non semplice”

La sindaca di Empoli non sembra proprio entusiasta di voler ospitare la Fiorentina...

Sul fronte restyling del Franchi, dal sindaco di Firenze Dario Nardella arrivano parole di distensione e massima collaborazione con la Fiorentina, così come quelle del presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, che si dice felice di poter ospitare il club viola durante i lavori di ristrutturazione dell'impianto di Campo di Marte. La frenata invece arriva dalla sindaca Brenda Barnini che non sembra disposta ad ospitare i viola: "Abbiamo già un campionato di serie A, gestirne due non sarebbe semplice. Sono sicura che Nardella saprà ascoltare le richieste della nostra città nel caso ci dovesse davvero essere la prospettiva della Fiorentina al Castellani", è quanto si legge su La Nazione.