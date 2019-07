Simeone e Badelj, destini incrociati?

Il futuro di Simeone è ancora tutto da scrivere, così come quello degli altri big della Fiorentina. E se per Federico Chiesa piovono le rassicurazioni di Commisso (E MONTELLA), per altri la situazione è ancora da definire. Fra questi anche il Cholito, valutato in positivo dal tecnico ma non certo di restare. Come si legge su La Repubblica, nonostante le buone sensazioni palesate dall’Aeroplanino, Pradè sta pensando a rinforzare la rosa con un attaccante centrale (BALOTELLI RESTA VIVO) e questo potrebbe chiudere ulteriormente le porte all’argentino. E allora occhio a un possibile interesse della Lazio, che ha manifestato attenzione per Simeone: i viola potrebbero essere interessati a una trattativa con l’obiettivo di riportare a Firenze Milan Badelj, valutato dai biancocelesti 7 milioni. Destini, quindi, che potrebbero incrociarsi in questa lunga estate.