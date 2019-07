Balotelli, la Fiorentina non molla: ma il nodo è l’ingaggio

Mario Balotelli è sempre nei pensieri della Fiorentina. E rischia di diventare un incubo: la questione è semplice e si trova questa mattina su La Repubblica, poiché l’attaccante è svincolato dopo l’ultima esperienza all’OM. Per i viola si tratterebbe di un arrivo a parametro zero decisamente invidiabile, ma il nodo è legato all’ingaggio: la sensazione è che si andrà per le lunghe in una possibile trattativa, per capire se con il passare del tempo le richieste di Super Mario possano abbassarsi. In ballo, infatti, c’è l’Europeo da giocare nella prossima estate e la porta della Nazionale per l’ex Inter e Milan è ancora aperta. Quale occasione migliore per tornare in Serie A per giocarsi le chances di convocazione?