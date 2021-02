Si teme la stangata per Milenkovic: ecco come Prandelli porrà rimedio alle assenze

Il Corriere Fiorentino si proietta anche alla sfida di venerdì contro l’Inter, che per i nerazzurri arriva in mezzo alla doppia gara di semifinale di Coppa contro la Juventus. Non è messa meglio la Fiorentina, che dovrà fare a meno di Milenkovic e Castrovilli, squalificati dopo le espulsioni di Torino. In particolare per il primo si teme che lo stop possa essere addirittura di due giornate, il verdetto è atteso per oggi, al massimo domani. In assenza dei due, Prandelli dovrebbe concedere spazio dal primo minuto a Martinez Quarta al fianco di Pezzella e Igor in difesa e, a meno di scossoni di mercato, a Pulgar da perno centrale, con spostamento di Amrabat a mezzala. Una rottura, forzata, dell’equilibrio trovato fino ad ora. Rocco Commisso sarà ancora in tribuna, pronto a sostenere la squadra viola.

Intanto è l’ultimo giorno di mercato, la Fiorentina ha ancora qualche spiraglio su cui lavorare