Mercato, ecco i nomi dell’ultimo giorno. C’è ancora qualche spiraglio per giugno

La Nazione fornisce una panoramica sulle operazioni che la Fiorentina ha cercato di imbastire, ma che poi non si sono chiuse, in un mercato che difficilmente porterà scossoni nel suo ultimo giorno (chiusura prevista alle 20). Inglese e Gervinho del Parma sono stati chiusi dall’arrivo di Kokorin e dalla conferma di Callejon, del quale l’ivoriano avrebbe potuto, nel caso, prendere il posto da jolly. Lazovic del Verona è stato monitorato e la Fiorentina lo tiene tuttora in considerazione, con la possibilità di inserirlo da luglio al costo di 7 milioni. Che è un po’ il discorso da fare per Arslan dell’Udinese, idealmente alternativo a Pulgar ma sul quale rimangono margini di manovra in prestito per giugno a prescindere dal cileno. Difficile, infine, che Pradè tenti lo sprint per Torreira, dopo che il DS ha più volte affermato di non essere sulle tracce del suo ex giocatore alla Samp.

