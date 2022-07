Si avvicina il test con il Trento: in quattro sono ai box

In attesa del test con il Trento, sono quattro i giocatori che non saranno in campo con la Fiorentina nella partita

In attesa di Dodò, c'è un discreto viavai in quel di Moena e in casa Fiorentina. Il club ha perfezionato la cessione in B di Niccolò Pierozzi e ha inserito Luca Ranieri, che ha raggiunto i compagni dopo qualche giorno di lavoro individuale. La squadra prosegue nella sua preparazione e attende il test con il Trento, ormai alle porte.