Sì al nuovo Franchi, ma Campo Di Marte? L’analisi dell’area dimenticata

Ma cos'era l'onda viola?

Il progetto prevedeva una rivoluziona attorno allo stadio. A fianco della Maratona doveva sorgere un'are rettangolare verde, comprendente due punti panoramici per la città. Sotto al parco 15mila metri quadri di nuove funzioni, quali hotel e centri commercaili per esempio. Oppoure una nuova piscina, in sostituzione di quella negli interrati del Franchi, che andrà in disuso. Ma per tutto questo c'è sempre stato un grande ma, non c'erano i soldi. Il comune sperava che questa iniziativa suscitasse l'interesse della Fiorentina, che avrebbe potuto ottenere la concessione per gli spazi commerciali sovracitati. Finanziando il tutto. Ma la dirigenza ha risposto in modo negativo. Le ultime parole sul tema risalgono ad agosto. Quando Nardella disse di voler eliminare gli spazi commerciali e l'hotel.