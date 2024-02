Serve Nico Gonzalez: disperatamente forse no, ma tanto sicuramente sì

L'infortunio contro il Ferencvaros ha frenato bruscamente la miglior stagione da quando gioca alla Fiorentina e adesso serve il giusto tempo per riprendersi.

A questa Fiorentina serve Nico Gonzalez. Lo pensa Vincenzo Italiano, ma anche il Corriere dello Sport che questa mattina si sofferma sul peso dell'argentino sull'attacco viola. L'infortunio contro il Ferencvaros ha frenato bruscamente la miglior stagione da quando gioca alla Fiorentina e adesso serve il giusto tempo per riprendersi. Italiano però ha fretta, perché questa squadra per ripartire ha bisogno di lui. Già dal match di domenica contro il Frosinone. Non c'è più tempo da perdere.