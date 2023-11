Serve giocare bene per vincere, sottolinea Italiano. Allegri si oppone

L'allenatore della Fiorentina è convinto che dalle prestazioni arrivino i risultati e non dal difendersi in maniera serrata per 90 minuti. Si, per una partita può anche valere, ma alla lunga è un comportamento che puoi pagare.

"Giochisti" contro "Risultatisti". Una sfida continua, che gara dopo gara, va ad arricchirsi sempre di più. Italiano fa parte della prima categoria. L'allenatore della Fiorentina è convinto che dalle prestazioni arrivino i risultati e non dal difendersi in maniera serrata per 90 minuti. Si, per una partita può anche valere, ma alla lunga è un comportamento che puoi pagare. Dell'idea opposta Allegri, che ha fatto della difesa il suo punto forte, portando a casa vittorie difendendosi per l'intere durata della partita. Lo riporta il Corriere Fiorentino.