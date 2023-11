Senza Nico Gonzalez e Bonaventura, questa Fiorentina non vince

La Fiorentina se non segna, perde. Per questo il tecnico gigliato vuole aumentare la produzione offensiva. Soprattutto questa volta, per la madre di tutte le sfide con la Juventus (in città ne parlano già da un mese) che sta facendo collezione di porte inviolate e ha dimostrato di essere maestra nel punire gli errori altrui. Peccato che siano già due gare di campionato che la Fiorentina non va in buca: in casa con l’Empoli e in trasferta con la Lazio. Guarda caso, le ha perse entrambe, come la sfida con l’Inter, anche lì a secco. Prima, la Fiorentina viaggiava con la media di due gol a partita, sorretta perlopiù dalla seconda giovinezza di Bonaventura (4) e dalla splendida (ri)partenza di Nico Gonzalez. Il campione argentino è già a quota 5 reti. Gliene manca soltanto una per eguagliare il suo record personale in Serie A. In più, ne ha firmati 2 in Conference. Speedy Nico, nomen omen: in campionato segna ogni 126 minuti. E adesso arrivano le note dolenti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.