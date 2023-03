Sentite Boniek: “Fiorentina-Lech Poznan? Sarà una sfida alla pari”

"È un sfida alla pari. La Fiorentina è in crescita, è ancora in corsa su tre fronti e in Europa sta andando forte. Ma il Lech fatto 3 gol al Villarreal e ha eliminato il Bodø/Glimt. Non è un gruppo di sprovveduti. Hanno entusiasmo e gioventù a trascinarli. La Lazio? Non ha superato il turno per snobismo. È stata un po’ sfortunata, specialmente nella partita d’andata quando avrebbe potuto segnare qualche gol in più. Sono convinto che sia meglio dell’Az Alkmaar».