Senatori, mercato flop e Italiano: la Fiorentina è appassita così

L’arrivo del Gallo è una scommessa, ma può essere la benzina per un attacco che non riesce proprio a produrre gol. Il problema è che Italiano chiedeva, anche pubblicamente, degli esterni come rinforzi, fonte principale del suo gioco. Joe Barone e Pradè hanno ceduto Brekalo e non hanno preso nessuno. Così il tecnico gigliato, Nico a parte, deve continuare a insistere su Ikoné, che dopo aver sempre deluso ha avuto un guizzo di rinascita a Frosinone ma a Bologna è tornato immediatamente nell’anonimato; e su Sottil, incostante e spesso con problemi fisici.

ITALIANO

Sembra che il tecnico abbia perso il tocco magico. Lo raccontano ancora arrabbiato per non essere stato accontentato sul mercato. Non c’è più un idillio tra lui e la società e sono subito girate le voci di un suo addio a fine campionato. Non a casa Barone si è affrettato a dichiarare: "Qualcuno scrive che non c’è rapporto con lui ma sia con Rocco che con me c’è un grandissimo rapporto. Italiano ha grandi capacità. Lo vedremo qui a lungo? Perché no". Italiano ha contratto che scade a giugno, ma la società ha un’opzione per un altro anno. Dovessimo scommettere, questo è il suo ultimo anno in viola. Vedremo. Intanto ha perso un po’ la bussola.