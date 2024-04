“Semo tutti parrucchieri”: oggi il Franchi sarà semi vuoto

"Semo tutti parrucchieri" recitava un celebre striscione romanista mostrato durante un Fiorentina-Roma dell'aprile 2001, coi tifosi romanisti che volevano ironicamente sottolineare la massiccia presenza sugli spalti nonostante fosse lunedì e quindi giornata di lavoro per (quasi) tutti. Quel pomeriggio erano trentaseimila al Franchi. Ventitré anni dopo stesso stadio, stesso giorno ma cornice diversa. Fiorentina-Genoa rischia di segnare il record in negativo (Conference esclusa) di biglietti venduti quest'anno: fino a poche ore fa erano poco più di 7 mila i tagliandi staccati. Orario (fischio d'inizio alle 18.30) e giorno lavorativo rischiano di scoraggiare anche gli abbonati: dei 17.252 tifosi che si sono assicurati il pass annuale, una buona parte deciderà di non presentarsi in uno stadio che, avendo ancora la Curva Ferrovia chiusa per i primi lavori di ristrutturazione dell'impianto, sarà quindi semi-vuoto. Non si dovrebbero superare i 20 mila spettatori, numeri sulla scia di quelli fatti registrare nella semifinale d'andata di Coppa Italia con l'Atalanta, nell'ultima sfida giocata in casa. Per chi ci sarà, poco prima dell'inizio del match, ci sarà la possibilità di salutare la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, fresca vincitrice della Coppa Italia e presente sul prato del Franchi per un giro di campo celebrativo per il trofeo conquistato. Lo riporta il Corriere dello sport.