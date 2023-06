Semioli: “Che calcio con Prandelli! E quelle interviste improvvisate in ritiro…”

Secondo Semioli, la Fiorentina ha buone possibilità di vincere la Conference League aggrappandosi ai migliori, Bonaventura e Gonzalez: lo meriterebbero i tifosi e la città. E quando gli viene chiesto di raccontare qualche aneddoto, risponde sicuro: "C'era sempre un clima goliardico nella Fiorentina, soprattutto in ritiro. Mi ricordo che si facevano delle finte interviste a giocatori stranieri per commentare le partite, con traduzioni simultanee improbabili. Quante risate. Di sicuro martedì ci sarà spazio per ricordarne diversi e per rivivere tante emozioni".