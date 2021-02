Segna solo Vlahovic: il resto dell’attacco annaspa, il serbo va supportato

La Repubblica e Il Corriere dello Sport in edicola oggi si concentrano su Dusan Vlahovic e sulla dipendenza dalle sue giocate offensive che la Fiorentina sta sviluppando. In attesa che qualcosa si muova sul fronte rinnovo, sette reti in undici partite sono davvero un bottino notevole, nonostante il peggior attacco complessivo dopo quello del Parma ieri sconfitto a Verona. Ribery è infortunato, Kouamé ha deluso, mentre Kokorin è ancora una grande incognita. Vlahovic cresce sempre più, è il terzo millennial in Europa per gol segnati dietro ad Haaland e Kean: magari Prandelli potrà avvicinargli Bonaventura, apparso in gran forma, oppure rispolverare Callejon, apparso fin troppo ai margini fino a questo momento.