Cinquini: “Ho parlato di Kokorin alla dirigenza viola. E’ un po’ spaesato, va aiutato”

Oreste Cinquini, ex dirigente che ha seguito tra gli altri anche Kokorin allo Zenit San Pietroburgo, ha parlato a RTV38:

Per costruire la mia Fiorentina abbiamo lavorato con impegno e fortuna, puntando giocatori giovani e importanti. I video erano un pochino meno in uso, preferivamo vedere con i nostri occhi. Per Kokorin mi hanno chiamato, io ho parlato con Barone, Pradè e Prandelli. Il mio compito era parlare del Sasha ragazzo, i pareri tecnici li hanno dati Mancini e Capello, coi quali Sasha ha un debito morale. Kokorin è un buon giocatore, bisogna tener conto del fatto che la lingua e il momento della Fiorentina non lo aiutano, e che ha fatto l’ultima partita a fine novembre. Lui è una seconda punta, se Prandelli continuerà a usare il 3-5-2 può essere uno dei due davanti con Vlahovic. Con lui parlo, si sente un po’ spaesato, ma è normale, serve che tutti gli stiano vicini, aiutandolo, poi esprimerà sul campo tutte le sue potenzialità. Io lo paragonavo a Benzema, si vedono proprio queste caratteristiche.