Kutuzov: “Kokorin deve calarsi nella mentalità italiana. In Russia ti concedono di sbagliare”

L’ex attaccante bielorusso con un importante passato in Serie A, Vital’ Kutuzov, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole:

Fiorentina e Sampdoria devono raggiungere la salvezza il prima possibile per poi puntare anche a qualcosa di più. Le rose delle due squadre si equivalgono. Ranieri? E’ un grande allenatore e lo ha dimostrato sul campo in varie realtà in cui allenato. A Parma, dove ci davano già retrocessi, è riuscito a fare un’impresa incredibile capovolgendo tutto. Un po’ come accaduto la scorsa stagione con la Sampdoria. Con lui i risultati sono garantiti. Nomi da consigliare? Il mercato bielorusso è molto particolare, ma ragazzi che hanno fame sicuramente ci sono. Il problema è tirarli fuori. Kokorin? E’ sicuramente un ragazzo talentuoso. Il suo percorso in Italia avrà tanti rischi e tanti ostacoli. Senza la testa salda i risultati arriveranno con difficoltà. Lui ha avuto dei problemi, sennò il suo talento lo avrebbe portato molto lontano. Questi episodi difficilmente sarebbero successi nel campionato italiano, è un problema del nostro calcio. Spero che trovi la strada per comprendere le sue possibilità. Come si arriva in Italia? Un ragazzo deve dimostrare continuamente chi sei. Sei sotto tiro e appena arriva l’errore vieni bersagliato anche dai giornali. Qua non ti fanno passare niente, a differenza che in Russia dove il calcio non vale tutto come qua. Non hai gli stessi stimoli. Kokorin, un inserimento da accelerare