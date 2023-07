Seconda squadra, la Fiorentina fa sul serio: ecco il piano viola

La Fiorentina spera di poter sfruttare il Viola Park per le partite interne della squadra B. Il via nel 2024?

La Fiorentina sta pensando sempre più seriamente ad una seconda squadra. Il progetto, già valutato negli anni scorsi senza esito, potrebbe decollare nei prossimi mesi. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, l'idea del club viola è varare il tutto tra un anno. La Fiorentina ha intenzione infatti a partire dalla stagione 2024/25 di seguire il percorso già tracciato dalla Juventus e, quest'anno, dall'Atalanta creando una squadra B che possa partecipare al campionato di Serie C. E che magari possa sfruttare le strutture del Viola Park, dotandole nel caso di tutti i requisiti richiesti per disputare le partite di un campionato professionistico.