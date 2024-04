“Scusi, chi ha fatto palo?”: in casa Fiorentina regna la sfortuna

«Scusi, chi ha fatto palo?». Uno ci potrebbe anche scherzare prendendo a prestito la mitica scena del “Secondo tragico Fantozzi” se non fosse che la questione sta diventando maledettamente seria per la Fiorentina, che a forza di pali e traverse, e nel recente passato anche di rigori sbagliati ma in questo caso la malasorte non c’entra, ha perso per strada una quantità industriale di punti. Erano diciassette per l’esattezza prima della trasferta di Torino, sommando legni ed errori dal dischetto, sono adesso diciotto aggiungendo la traversa di Nico Gonzalez allo “Stadium” col contributo fondamentale di Szczesny che è andato a sporcare la traiettoria del pallone, arrivandoci non si sa come, di quel tanto che però è bastato per portare a diciotto anche i legni colpiti dalla Fiorentina in campionato. Lo riporta il Corriere dello Sport.