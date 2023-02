Scatta l’ora di Sirigu. Col Braga anche Castrovilli e Bianco dal 1′?

Il 4 a 0 dell'andata autorizza la Fiorentina a stare piuttosto tranquilla sul fronte Conference League contro il Braga. Ecco perché, come scrive il Corriere dello Sport in edicola stamani, Italiano potrebbe varare un discreto turnover coi portoghesi. Ci può essere quindi spazio fra i pali per Sirigu, arrivato nel corso del mercato invernale e per adesso relegato in panchina da Terracciano. In difesa Venuti è squalificato a quindi toccherà ancora a Dodo. Buone chances per vedere a centrocampo Bianco che fino ad ora è stato impiegato per 70’ in Europa e 112 minuti in serie A. Possibilità anche per Castrovilli che è rimasto in panchina con l’Empoli. Sempre aperto il ballottaggio fra Jovic e Cabral, grande attesa anche per Brekalo.