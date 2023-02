Venuti, niente Braga al ritorno. Giallo pesante per il terzino

Venuti era diffidato e non ci sarà per la gara di ritorno contro il Braga

Non ci sarà per Fiorentina-Braga, sfida di ritorno per il playoff di Conference League. Lorenzo Venuti, ammonito a inizio secondo tempo per una sbracciata - involontaria peraltro - su André Horta. Il terzino viola era diffidato e dunque salterà la sfida di ritorno della prossima settimana contro i portoghesi.