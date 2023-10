Scandalo scommesse, non è finita qui. Tremano altri 10, Zaniolo: “Era blackjack”

Dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo , il quarto nome tirato in ballo da Fabrizio Corona è il romanista Nicola Zalewski , che a oggi non è nel registro degli indagati di Torino né nel mirino della Procura federale. La Roma - scrive La Gazzetta dello Sport - al momento lo considera parte lesa, ma emerge che l'esterno farebbe parte di una chat a tema scommesse con altri calciatori e l'inchiesta, dunque, è destinata a vedere coinvolti altri nomi. Intanto i primi tre giocatori indagati sono accusati di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto all’art. 4 della legge 401 del 1989. In pratica avrebbero giocato su siti illegali e la Procura di Torino sta cercando di ricostruire i movimenti di denaro utilizzato per le scommesse, che evidentemente non possono essere bonifici.

Fagioli è il più collaborativo, si è autodenunciato ammettendo di aver scommesso sul calcio e ha fornito a entrambe le procure elementi utili alle indagini. Per lui i tempi per arrivare alla squalifica (e al patteggiamento) potrebbero essere particolarmente stretti. Come emerge dalle indagini di Chinè, sembra abbia mosso in pochi mesi denaro per cifre vicine al milione di euro. Se Tonali non è tornato in Inghilterra e sta valutando come muoversi, Zaniolo invece fa sapere di non aver mai scommesso sul calcio, ma di essersi limitato a giocare a blackjack su una piattaforma che non sapeva essere illegale. Se così fosse, dal punto di vista sportivo non avrebbe commesso alcuna violazione. Ma se gli inquirenti dovessero provare il suo coinvolgimento in scommesse calcistiche, la mancata ammissione potrebbe rivelarsi strategicamente controproducente.