Sassuolo-Fiorentina, il Mapei si tinge di viola: che numeri!

Antivigilia di Sassuolo-Fiorentina, una partita molto importante per la squadra di Italiano e molto sentita dalla tifoseria gigliata. I viola sono reduci da tre vittorie consecutive (contro Hellas Verona, Monza e Torino), tutte per 1-0, che hanno permesso di volare in classifica e di entrare in zona Champions League. Il quarto posto attuale ha acceso l’entusiasmo in città e nella tifoseria e l’avvicinamento alla sfida con Berardi e compagni ne è la conferma. Già da martedì infatti il settore ospiti del Mapei Stadium è andato esaurito, sabato sera (fischio d’inizio alle 20:45) dunque saranno 4.000 i tifosi gigliati presenti all’interno del settore ospiti dell’impianto di Reggio Emilia. Non solo: circa 1.000 tifosi della Fiorentina hanno già acquistato il biglietto in altri settori dello stadio, quindi saranno almeno 5.000 i sostenitori viola che vedranno dal vivo la partita di sabato sera, un dato che comunque potrà ulteriormente crescere nelle prossime ore. Lo riporta la Nazione.