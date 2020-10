“Sarri tecnico preparato, la Fiorentina farebbe un grande affare”

Non solo La Nazione. Anche il Corriere Fiorentino è andato nel Valdarno. Argomento di discussione: ovviamente Maurizio Sarri. Prossimo allenatore della Fiorentina? Vedremo. Intanto ieri Rocco Commisso ha confermato Giuseppe Iachini.

“Se arrivasse alla Fiorentina sarei contento per lui, sarebbe un’altra tappa importante della sua carriera. Per noi resta uno degli allenatori più forti del mondo, con tutto il rispetto per Gattuso, e il popolo napoletano è ancora innamorato di lui“: a parlare è Agostino Iaiunese, titolare dell’Antico Caffè Greco di Figline, nonché presidente del Club Napoli “Maurizio Sarri”.

“Con la Juventus ci ha dato una grande soddisfazione non vincendo la Champions. Se viene alla Fiorentina sarei proprio contento, sia per l’allenatore che per l’amico“, dice David, titolare del bar Daniel a Reggello.

Parola, infine, a Fiorentino Arpaia, presidente del Napoli Club O’ Sarracino di Arezzo: “Sarri è un tecnico molto preparato e una persona straordinaria. Se riuscirà a trovare l’accordo con la Juventus la Fiorentina farà un grande affare, non solo per il gioco ma pure perché Sarri è capace di valorizzare l’intera rosa e lanciare i giovani. Inoltre ritroverebbe Callejon, che ne conosce alla perfezione metodi e filosofia“.