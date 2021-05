Saponara può rescindere: vorrebbe tornare allo Spezia da svincolato

L'obiettivo sarebbe tornare alla corte di Italiano come parametro zero, spalmando lo stipendio in due anni. Profilo graditissimo al tecnico

Redazione VN

Una stagione a La Spezia da protagonista, ora il ritorno a Firenze con un grande punto interrogativo sul futuro. Riccardo Saponara riflette sulla prossima stagione e secondo quanto riporta Il Secolo XIX starebbe trattando con la Fiorentina la rescissione del contratto (scadenza 2022).

L'obiettivo sarebbe tornare alla corte di Italiano come parametro zero, spalmando lo stipendio in due anni. Il profilo è graditissimo al tecnico, anche se la permanenza di Italiano allo Spezia - comunque possibile - è ancora tutt'altro che scontata.